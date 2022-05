MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 23/05/2022

Abrimos programa conversando con Beatriz Vila, delegada da Asociación de Hostalería e con Lola Menta, un das drags queens madriña do Cumetapas deste ano que está en marcha en Monforte ata o 5 de xuño. E remata descubrindo un novo sartego antropomorfo a segunda intervención arqueolóxica levada a cabo no Preguntoiro. Intervención e resultados que repasamos co director desta nova campaña, o arqueólogo Xurxo Ayán. Con José Ángel Pérez, presidente do Club de Golf Río Cabe, facemos balance do Campionado de España que acolleu o citado club esta fin de semana. Cun meritorio oitavo posto quedou no Campionato Nacional de Voleibol o equipo infantil masculino do Korbis, falamos co adestrador Miguel de la Gama. Con José María Vega, repasamos resultados de taekwondo con 11 ouros e 4 pratas no campionato provincial.