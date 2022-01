MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 21/01/2022

Abrimos programa falando de Fitur. Protagonismo esta maña para a Ribeira Sacra con presentación que organizou o Consorcio. Falamos coa xerente, Alexandra Seara e escoitamos tamén ao presidente do Consorcio Luis Fernández Guitián. Tamén foi presentada a nova campaña da Deputación Provincial de Lugo, "Lugo, provincia de cine" é o lema, escoitamos ao presidente José Tomé Roca e conversamos co director e productor monfortino Iván Patiño, que participou tamén en Fitur na presentación desta campaña. Conversamos tamén no programa de hoxe coa voceira do PP, Kati Varela, valora o investimento previsto pola Confederación Hidrográfica e o Concello na presa da Pinguela, e presenta iniciativas que levará ao próximo pleno. E a receita para o espazo de Salgado Congelados chéganos hoxe do restaurante A Cantina Dos Meus Avós, con Natalia Díaz.