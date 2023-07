Más de Uno Monforte de Lemos 18/07/2023

Repasamos novas da actualidadade máis próxima e abrimos co espazo adicado ao sector vitícola conversando co presidente do CRDORS, Antonio Lombardía e o técnico Alfonso Losada. Un ano despois do incendio que arrasou 12 mil hectáreas de superficie no Courel, preguntamos que cambio neste tempo a Evaristo Méndez, presidente da Asociación Fonte do Milagro de Froxán e a Óscar Carrete, voceiro de Caurel Vivo. Conversamos tamén co voceiro da Asociación de Veciños do Saviñao, Manuel Sarmiento, que reclaman facilidades para que poidan emprender en Belesar veciños interesados en abrir negocios e aos que non se lle facilitan os permisos. Entre outros asuntos, en clave electoral, hoxe conversamos co candidato ao senado polo PSOE nesta provincia de Lugo, César Mogo.