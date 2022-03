MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 17/03/2022

A folga do transporte tamén deixa a súa pegada nestas terras do sur da provincia. Algunhas explotacións gandeiras tiveron problemas coa recollida do leite. Repasamos situación conversando co secretario comarcal de UUAA, Mariano López Nieves. Búscase aloxamento para unha nova familia ucraína que chegará nos próximos días a Monforte, falamos con Paula Eiriz coa que repasamos a situación na que se atopan os que chegaron o pasado domingo. Conversamos tamén co autor Carlos Villarubia que presenta este venres en Monforte catro novas publicacións. Co avogado Héctor Silva coñecemos hoxe algo máis falamos dos concursos de acreedores.