MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 15/09/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima abrimos conversando con Javier Saco, profesor do Colexio dos Escolapios candidato a mellor profesor de España na categoría de ESO e BAC falamos con él tamén dun premio que a nivel nacional vén de recibir unha curtametraxe feita no citado colexio e que él dirixiu. Coa voceira do PP, Kati Varela, repasamos iniciativas que levarán ao próximo pleno que se vai celebrar en Monforte o día 25. Entre otros asuntos falamos de festas como a de Sober que empeza hoxe, concello no que tamén esta semana se puxo en marcha a cuarta campaña de escavacións en Proendos e que repasamos co rexedor local, Luis Fernández Guitián.