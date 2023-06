Más de Uno Monforte de Lemos 12/06/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima e abrimos programa conversando con Alan Rodríguez, da A.C. Náufragos do Paradiso que anuncia a derradeira edición do Festival que levan celebrando 10 anos. Marcos Reinoso preside a Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel e con él repasamos actividades coas que van celebrar o 25 aniversario da creación da Asociación. O IES A Pinguela acolle esta tarde un Foro sobre F.P. Falamos da iniciativa coa directora xeral de Formación Profesional Mª Eugenia Pérez Fernández. Un grupo de veciños do barrio da Estación recuperou alfombras florais para a procesión do Corpus. O párroco da Igrexa do Sagrado Corazón, agradece a iniciativa e cóntanos como se organizan. Entre outros asuntos, repasamos a rolda de prensa na que foi presentado o Fancine de Lemos.