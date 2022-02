MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 11/02/2022

Presentado o Sistema de Xestión de Citas que o Sergas implantou no Centro de Saúde de Monforte. Levan atendido a través do mesmo preto de 6.000 chamadas. Repasos a incidencia da Covid na zona a poucas horas da supresión de restriccións no sector da hostalería. CCOO repasa repercusión que pode ter na zona o incremento do salario mínimo e a nova reforma laboral e tamén os datos dos ERES que aínda están vixentes nesta zona sur. Falamos do novo miradoiro que hoxe o vicepresidente primeiro inaugurou en Bóveda e entre otros asuntos, dende o Restaurante da Adega Algueira, chéganos hoxe a receita para o concurso de Salgado Congelados.