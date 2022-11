MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 09/11/2022

Folgoso do Courel recupera este sábado a celebración da Festa do Courel un evento do que falamos coa alcaldesa Dolores Castro. O concello de O Incio estrea un punto de recarga para vehículos eléctricos e híbridos e un vehículo eléctrico. Novidades que repasamos co rexedor do citado concello Héctor Corujo. Segunda xornada de folga para as traballadoras do servizo de axuda no fogar que teñen en Monforte hoxe concentración ás 2 da tarde. Magdalena Santos é unha das traballadoras deste servizo en Monforte e con ela repasamos as demandas que plantexa e como é o seu día a día. E CCOO anuncia recursos contra a RPT aprobada o luns polo equipo de goberno. Falamos con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO e escoitamos tamén ao voceiro de Esperta Monforte, Gemán Vázquez que pide explicacóns sobre a enquisa que o alcalde presentou no último pleno. Entre outros asuntos, toca gabinete xurídico e co avogado Héctor Silva, falamos de como reclamar danos por inclemencias metereolóxicas.