MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 09/06/2022

Crece en Monforte a afección á batucada. Abrimos programa conversando con María José Senra, María Núñez e Alberto Pérez, representantes do grupo Baturruka que prepara tamén un grupo infantil. Viños da adega Don Bernardino entre os mellores do mundo nos premios Decanter; falamos co enólogo Diego Rodriguez. En total da D.O Ribeira Sacra son 14 os distinguidos. Acceso á Praia da Cova en lanzadeira desde Escairón a partir de xullo. É unha das novas do concello de O Saviñao que repasamos co alcalde, Carlos Armesto. E no espazo de Abogados Vigo 10, con Héctor Silva repasamos asesoramento empresarial que tamén oferta este despacho.