Más de Uno Monforte de Lemos 07/07/2023

Abrimos repasando novas da actualidade máis próxima e conversando con algúns dos participantes no Fancine de Lemos. O investigador Felipe Aira tamén participará deste Festival o domingo cunha conferencia sobre bruxas, curandeiras e adivinadoras de Monforte e comarca da que hoxe nos fai un adianto. Repasamos novas do concello de A Pobra do Brollón co alcalde Xosé Lois Maceda. Recollemos denuncia de CIG Saúde sobre a falta de especialistas no Hospital Comarcal e recuperamos as primeiras mensaxes dos cabeza de lista por esta provinia de cara as próximas eleccións xerais.