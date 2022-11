MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 04/11/2022

Abrimos programa conversando cunha deseñadora do concello de Bóveda, Cristina Fernández Silvosa, que presentou como proxecto de fin de carreira deseños cos que pretende visibilizar doenzas relacionadas coa Saúde Mental. Co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, falamos da RPT que vén de aprobar no último pleno e que agarda entre en vigor en xaneiro. Entre outros asuntos, conversamos tamén con Mariluz Parada, é a presidenta do CF Monforte, entidade que celebra o décimo aniversario e que vén de presentar a todos os equipos cos que compite esta temporada.