MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 04/10/2021

Programa especial sobre a Reserva da Biosfera Ribeira Sacra Courel. Conversamos con Pablo Ramil, director do IBADER. Coa Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Luis Fernández Guitián, presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra. Francisco Almuiña, presidente da Asociación Ribeira Sacra Rural. Asunción Rivero, de Iberik Hotel Augas Santas Balneario. José Manuel Rodríguez, presidente do CRDORS. Roberto Castro, presidente da Asociación Montañas do Courel e José Antonio Santiso, presidente da Reserva da Biosfera As Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo.