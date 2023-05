MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 03/05/2023

Abrimos programa co espazo "Facendo Empresa" que adicamos á empresa Sacra Activa e conversamos co seu responsable Martín Martínez. O concello de O Saviñao súmase á celebración do centenario do Seminario de Estudios Históricos e en colaboración do Museo do Pobo Galego ten varias actividades programadas para a fin de semana, repasamos esta e outras novas do concello de O Saviñao conversando co alcalde Carlos Armesto. Recollemos aclaracións de Beatriz Saavedra en representación dos veciños que piden un parque para mascotas, que lamentan o mal entendido cos veciños do Barrio de Cobas. E entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, tempo tamén para falar da Festa dos Maios que se celebra hoxe en Monforte, entre os participantes está o Colexio Ferroviario e falamos con Ana Illanes, unha das profesoras encargada de manter a tradición.