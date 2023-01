MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 03/01/2023

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola e falamos da adega Rectoral de Amandi con Antonio vide, encargado da mesma. Trala caída no Rally Dakar, e xa de volta, o piloto Eduardo Iglesias será operado este mércores e hoxe conversamos con él.

Visita o Muferga un dos directivos do Museo Nacional do Ferrocarril da Habana, Agustín Pérez, que nos conta hoxe como foi esa visita. Pendentes da valoración definitiva, son moitos os danos que a crecida do río Cabe ocasionou nas instalacións do Club Fluvial de Monforte. Falamos deles con Jaime Vázquez, presidente da entidade. Con Lucas Vázquez do colectivo Segredos de Pantón, repasamos o V concurso de Fotografía que teñen en marcha. Rematamos programa con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO que analiza os datos do paro de decembro dados a coñecer hoxe. Son entre outros, asuntos que repasamos da actualidade máis próxima.