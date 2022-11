MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 02/11/2022

Finalista ao premio de mellor docente de España o profesor do Colexio dos Escolapios Javier Saco. Conversando con él abrimos o programa. Desde hoxe quedan suspendidas as consultas de tarde por falta de médicos no Centro de Saúde de Monforte. Unha situación que repasamos co coordinador do Centro, o doutor Rosendo Bugarín. Folga indefinida e concentración maña en Monforte das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar convocada pola CIG. Mobilizacións das que falamos co secretario local do sindicato convocante, Xosé Manuel Silva. Entre outros asuntos falamos tamén coa adegueiro Pedro Rodríguez que saca ao mercado dous novos viños e son xa 10 os que ten no mercado. Repasamos tamén acordos do último pleno celebrado en Monforte e falamos do obradoiro presentado este mércores na Pinguela.