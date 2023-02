MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 02/02/2023

Abrimos programa repasando a historia das festas do entroido co antropólogo Rafa Quintiá que este venres abre en A Pobra do Brollón un ciclo de charlas que adicadas ao entroido preparan no citado concello. Este venres conmemórase o Día Internacional de Loita Contra o Cancro e hai actos organizados en Monforte que repasamos con Arancha Vidal. Falamos tamén do San Brais, co párroco da Régoa, Rafael Mella e das obras que se van realizar na Igrexa dos Escolapios, con Javier Agudo, xerente da Fundación da Nosa Señora da Antiga. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, como cada xoves temos tamén gabinete xurídico de "Abogados Vigo 10", Héctor Silva, fálanos de lexislación e dereitos dos axentes comerciais.