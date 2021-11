MÁS DE UNO MONFORTE 30/11/2021

Arranxada a avaría que deixou sen auga a 1.114 abonados do concello de O Saviñao. Conversamos co alcalde Carlos Armesto que confía en que o servizo esté restablecido a primeiras horas desta tarde. O Conselleiro Francisco Conde presenta a empresarios de Monforte e comarca a campaña "Camiño da Innovación" dela falamos con él. CIG - Saúde denuncia o intento de mandar profesionais do Hospital de Monforte para o do Barco; unha situación da que buscamos máis datos conversando con Vicente Vázquez, delegado do citado sindicato. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, temos tamén hoxe o espazo adicado ao sector vitícola. Con Luis Buitrón, presidente da Asociación Nacional de Enólogos, falamos do encontro no que vén de participar en Milán e do que, con enólogos galegos, teñen organizado para este xoves.