MÁS DE UNO MONFORTE 30/09/2022

Distinción do Mérito Deportivo de Galicia para Manolo Martínez. Conversando con él abrimos o programa de hoxe. Outro convidado do programa é o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, co que repasamos novas do ámbito municipal. Buscamos a última hora sobre a Carreira Contra o Cancro que se vai celebrar o domingo con Arancha Vidal, sicóloga da Asociación promotora. En Bóveda seguen dando pasos para crear un polígono agrogandeiro, e a partir do luns, técnicos contratados pola Consellería do Medio Rural, poranse a disposición dos propietarios das parcelas que pretenden agrupar. Entre outros asuntos falamos tamén de taekwondo, do Open no que participará o domingo o Club Neka, repasamos datos do mesmo co adestrador, con José María Vega.