MÁS DE UNO MONFORTE 29/06/2021

Repasamos incidencia da Covid na zona e campaña de vacinación, tamén asuntos do pleno celebrado en Monforte. Falamos co alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián da Feira do Viño de Amandi que están preparando para o mes de agosto e da plataforma de nucleos rurais abandonados na que veñen de integrarse. No citado concello teñen tamén en marcha a través de Servizos Sociais unha iniciativa para visibilizar o machismo. Niste caso falamos do proxecto coa traballadora social, Patricia González. Repasamos tamén un novo proxecto de "arqueoloxía de comunidade" que se pon en marcha nas Penas do Castelao, en Salcedo, con Benito Vila, encargado de dirixir a intervención. E como cada martes, abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola, ademais do técnico Alfonso Losada, hoxe contamos tamén co adegueiro Fernando González.