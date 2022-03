MÁS DE UNO MONFORTE 28/03/2022

Màis dun cento de postos e preto de 90 mil euros de presuposto para XVIII Feira Medieval de Monforte que agarda o alcalde convertir en referencia. Escoitamos falar do evento ao rexedor local José Tomé Roca. Rematadas as Xornadas do Estase Cocendo, fai balance das mesmas Beatriz Vila, delegada da Apehl. Recollemos tamén balance do Congreso celebrado este domingo polo PP de Monforte do que saíu elixida presidenta local a actual voceira, Kati Varela. Falamos con Nuria López, tricampioa de España de atletismo adaptado acadando tres novas medallas esta fin de semana, e con Santi Díaz, director técnico do Club Quixós, que sumou novos triunfos esta fin de semana.