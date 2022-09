MÁS DE UNO MONFORTE 27/09/2022

Recta final da vendimas na Ribeira Sacra, abrimos falando cun dos adegueiros que xa rematou, Edelmiro Domínguez da adega Calexotes, e o técnico Alfonso Losada repasa cuestións a ter en conta na adega para elaborar o viño. Co director do Parador de Monforte, Miguel Castro, falamos das que se van realizar neste inmoble e no seu entorno, repasamos como foi o verán e previsións para o outono - inverno. Resumimos o que deu de sí o pleno celebrado onte en Monforte, e entre outros asuntos, da recollida de lixo levada a cabo no río Cabe este pasado domingo, do que sacaron uns cen quilos de lixo.