MÁS DE UNO MONFORTE 24/12/2020

Tal día como o de hoxe pero fai 111 anos Monforte e o resto da comarca celebraba a Noiteboa con graves inundacións. Unha triste efeméride que repasa hoxe o investigador Felipe Aira. E hoxe, 24 de decembro, visítanos o Apalpador así que conversamos con él. Falamos co presidente do Colectivo Segredos de Pantón, Lucas Vázquez, do concurso de fotografía que teñen en marcha. E en vésperas do inicio da campaña de vacinación anti covid conversamos con >Pedro Sancomed, coordenador de enfermería do Centro de Saúde de Monforte, onde se forma ao persoal que se encargará desta campaña na zona.