MÁS DE UNO MONFORTE 24/11/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola conversando co técnico Alfonso Losada e con Pablo Estévez enólogo do mellor tinto de Galicia. O Colectivo Interior Galego Vivo, considera pouco axeitada a normativa elaborada pola Dirección Xeral de Saúde Pública para as matanzas. Falamos da mesma con Óscar Carrete, voceiro de Caurel Vivo e integrante do Colectivo citado. O BNG denuncia as condicións nas que se presta servizo no Pac de Monforte. Escoitamos á responsable comarcal do BNG Rosana Prieto. Como se traballo o tema da igualdade e da violencia de xénero no ámbito educativo é o que nos conta Estrella López, profesora do Ceip López Suárez de Escairón. E rematamos programa conversando con Antón Valcarce que ven de publicar un libro de poemas, "A vida nas botas".