MÁS DE UNO MONFORTE 24/06/2021

Abrimos programa repasando co investigador Felipe Aira, a historia do barrio de Os Chaos que hoxe debería estar celebrando a festa do San Xoán, suspendida por segundo ano a causa da pandemia. Conversamos coa voceira do PP Kati Varela que entre outros asuntos, levará ao próximo pleno os problemas de conectividade que ten o concello monfortino solicitando ao equipo de goberno que xestione a solución a esta deficiencias. Co técnico de cultura do concello de Pantón, Javier González, repasamos actividades culturais que preparan para as próximas semanas empezando por un concerto que teñen organizado para este sábado. Entre outros asuntos, conversamos tamén co escritor Xosé Lois García que presenta este venres en Sober o libro que vén de publicar sobre as pinturas de Pinol, Lobios, Proendos e Bolmente.