MÁS DE UNO MONFORTE 23/11/2020

O xeodestino Ribeira Sacra vén de recibir novo distintivo de calidade para o propio territorio e para unha vintena de empresas. Falamos desto coa xerente do Consorcio Alexandra Seara, e da campaña que teñen en marcha coa Asociación O Sorriso de Daniel para concienciar sobre a necesidade de cumprir as normas para evitar contaxios pola Covid. Co presidente de Cáritas, Rafael Mella, falamos da Campaña de Nadal que teñen en marcha para axudar ás familias de menos recursos. Entre outros asuntos, conversamos tamén con Carlos Armesto, alcalde do concello de O Saviñao, repasamos novas do citado concello.