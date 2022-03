MÁS DE UNO MONFORTE 23/03/2022

A folga do transporte pon ao límite a Cooperativa Lemos. Recollen leite pero non sae o producto que transforman en Celega. Abrimos programa conversando con José Manuel Rodríguez, xerente da citada cooperativa. Conversamos tamén con Pilar López, responsable dunha explotación gandeira de 200 vacas no concello de Sober. E mobilizacións teñen convocadas hoxe sindicatos do ámbito educativo. Falamos con José Fuentes, responsable de ensino público de CCOO de visita hoxe por Monforte. Conversamos tamén responsable comarcal do BNG Rosana Prieto, reclaman ao concello de Pantón que se lle page máis por desprazamento ao persoal do SAF e presentan iniciativas que levarán ao Parlamento en relación ao afundimento da estrada LU-651 no Courel.