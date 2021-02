MÁS DE UNO MONFORTE 23/02/2021

Repasamos como será a desescalada nesta zona sur de Lugo onde a maioría dos concellos están en fase 3 a excepción de Monforte, A Pobra do Brollón, Sober e Taboada que se manteñen en fase intermedia. A incidencia da Covid vai baixando e hoxe empezaron a vacinar aos profesionais do ámbito educativo. O director do IES Río Cabe, Carlos Parada foi un deles e conversamos con él. Repasamos novas do concello de Bóveda conversando co alcalde do citado concello, José Manuel Arias. E no espazo adicado ao sector vitícola con Alfonso Losada, hoxe temos tamén a Fernando de Santiago, de Finca Míllara, falamos do viño de garda que están elaborando en ánforas de barro.