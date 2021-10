MÁS DE UNO MONFORTE 21/10/2021

Abrimos programa conversando coa voceira do BNG Ana Pontón, hoxe de visita por estas terras do sur de Lugo. Anuncia enmendas os orzamentos para mellorar os investimentos en Monforte e comarca. Orzamentos negativos para esta zona segundo o BNG, todo o contrario pensa a deputada popular que fai hoxe tamén valoración destas contas. E está xa en Sober a bandeira verde que lle vén de conceder a Xunta. Un recoñecemento do que falamos co alcalde Luis Fernández Guitián. Repasamos novas do ámbito xurídico co avogado Hector Silva, niste caso hoxe falamos das herdanzas en Vida. E coa actriz Luma Gómez, de Teatro do Atlántico afondamos na obra "As Virxes salvaxes" que hoxe representan en Monforte.