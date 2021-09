MÁS DE UNO MONFORTE 21/09/2021

Abrimos co espazo adicado ao sector vitícola falando das vendimas con Beatriz Soto, directora técnica do CRDORS e con Antonio Vide, encargado da adega Rectoral de Amandi. Co voceiro de Esperta Monforte, Germán Vázquez, repasamos iniciativas que levan ao próximo pleno. Con Olalla García, traballadora social e orientadora laboral de Albores falamos dunha iniciativa que teñen en marcha para traballar a integración de mulleres con problemas de saúde mental. Hoxe preséntase un "Atlas dos Miradoiros da Ribeira Sacra". Falamos co autor, o profesor Augusto Pérez Alberti. E orfos de romeiros os campos de A Parte neste día de San Mateo que por segundo ano non se celebra pola Covid, falamos coa pedánea Yolanda Arango Couce.