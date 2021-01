MÁS DE UNO MONFORTE 21/01/2021

Segue aumentando o número de casos positivos pola covid mentres as autoridades sanitarias apelan á responsabilidade individual. "Evitar relacións sociais", pide o xerente da área sanitaria Ramón Ares. O BNG de Monforte solicita que se modifiquen horarios e paradas do bus urbano e servizo nas parroquias. Repasamos esta e outras inicativas que levan ao próximo pleno, conversando co voceiro Emilio Sánchez. Pola situación sanitaria queda suspendido o campionato de taekwondo previsto para a fin de semana. Falamos co adestrador do Neka José María Vega. Entre outros asuntos, como cada xoves tempo para repasar historia local con Felipe Aira, hoxe protagonista deste espazo a rúa Abelardo Baanante.