MÁS DE UNO MONFORTE 19/11/2021

O BNG de Monforte solicita ao equipo de goberno que se habiliten parques para mascotas. Desta e outras iniciativas que preparan para o próximo pleno falamos co voceiro do BNG Emilio Sánchez. Os Lactouros recuperan en Monforte as tradicionais Xornadas Micolóxicas. Manuel Luaces é o secretario da citada Asociación e con él repasamos as actividades que preparan. E moita participación no curso de defensa persoal organizado polo CIM en Monforte. Unha iniciativa da que falamos con Manuel Herbón, coordinador do Programa de Autodefensa Fegaloita. E no espazo de Salgado Congelados, a receita de hoxe é de Xacobo García, cociñeiro do Parador de Turismo.