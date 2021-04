MÁS DE UNO MONFORTE 19/04/2021

Abrimos programa conversando con Julio Cortiñas, xerente da Asociación Prodeme. Repasamos proxectos que teñen en marcha e que presentaron o sábado oa Conselleiro Francisco Conde, que visitou as instalacións da citada Asociación. Máis dun ano leva pechado o Museo do Ferrocarril que non reabrirá as súas portas ata que se recupere a mobilidade entre todos os territorios. Desta e outras novas relacionadas co Muferga falos co director do Museo, con Luis Blanco. E o venres chegará ás librerías un libro con material inédito de Lois Pereiro. Cadernos de viaxe e axenda que rescata o selo editorial Chan da Pólvora que promove o escritor Antón Lopo. Coñecemos máis da iniciativa conversando con él no programa de hoxe.