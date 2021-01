MÁS DE UNO MONFORTE 18/01/2021

LEER MÁS Audios

Segue aumentando o número de contaxiados pola Covid. Repasamos datos conversando co xerente da Área Sanitaria, Ramón Ares. Germán Vázquez, voceiro de Esperta Monforte solicita no concello que o próximo pleno e as respectivas comisións sexan telématicas precisamente pola alta incidencia da pandemia. Repasa tamén outras iniciativas presentadas para ser debatidas no próximo pleno. Conversamos tamén coa eurodeputada do BNG Ana Miranda que levará ao Parlamento Europeo o tema do transporte escolar do Courel. E abrimos o programa de hoxe conversando co piloto Eduardo Iglesias. Facemos balance da súa participación no Rally Dakar da que puntualmente foi informando Sonia Iglesias que nos fala tamén desta experiencia.