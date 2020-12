MÁS DE UNO MONFORTE 17/12/2020

LEER MÁS Audios

Co investigador Felipe Aira abrimos programa repasando historia local. Hoxe rescata crónicas de comezos do século pasado. O arqueólogo Adrián Folgueira foi o encargado de estudar as pezas que apareceron nas escavacións de Proendos e hoxe falamos con él das mesmas. E hoxe chega a Monforte "Poeta en Nova York", Paloma Lugilde é unha das actrices e directora do espectáculo. Falamos con ela. Entre outros asuntos, tempo tamén para o concurso de bonos.