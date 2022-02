MÁS DE UNO MONFORTE 17/02/2022

Abrimos programa conversando con Antonio Olazábal, director xeral dos Centros Rockschool de España, entre os que está a Escola de Música Moderna que temos en Monforte e que está considerada como unha das mellores do país. Está dirixida polo músico Gonzalo Herrero que tamén nos visita hoxe. E despois da paréntese do pasado ano pola pandemia, os compadres apareceron de novo neste día por rúas e Prazas de Monforte, Sober e Pantón. Na Praza de España están os os que fixeron os usuarios do Centro Albores dos que falamos con Olalla García, traballadora social da citada Asociación. Entre outros asuntos da actualidade máis próxima, repasamos novas do concello de O Saviñao co alcalde Carlos Armesto e no espazo de "Abogados Vigo 10", falamos con Javier Leiro da Lei que regula a eutanasia.