MÁS DE UNO MONFORTE 16/11/2021

Abrimos co espazo adicado ao sector vitícola e facemos repaso á Xornadas que sobre enoloxía organizou o GDR Ribeira Sacra - Courel. A voceira do PP de Monforte repasa iniciativas que levarán ao pleno do día 29. A concelleira de Muller e Igualdade repasa actividades que preparan no concello monfortino para conmemorar o 25N. Entre outros asuntos que repasamos da actividade máis próxima, falamos tamén de fútbol femenino, do Club Monteforte que vén de presentar o equipo co que compiten na liga galega.