MÁS DE UNO MONFORTE 16/07/2021

Ademáis de música, visitas culturais, e catas, o Festival 17º Ribeira Sacra que hoxe empeza, tamén oferta gastronomía e este mesmo venres cociñará con pezas tradicionais da oleiría de Gundivós o xefe do cociña do Merenzao, Carlos J. González. Abrimos programa conversando con él. E achegar a ciencia á poboación é o obxetivo do Festival Científico de Galicia que acolle esta fin de semana A Pobra do Brollón. Falamos con dous dos científicos participantes, Casto Rivadulla e Luisa Martínez. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén con Severino Rodríguez, sobre as 10 ideas finalistas no VII Concurso de Proxectos Empresariais Semente Ribeira Sacra.