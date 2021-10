MÁS DE UNO MONFORTE 14/10/2021

Abrimos programa falando das Xornadas Gastronómicas con produtos do outono que se poñen en marcha hoxe en Monforte. Participan 23 establecementos e organiza a Asociación de Hostalería. Falamos coa delegada, Beatriz Vila. Con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico, repasamos datos de ocupación na Ribeira Sacra na ponte do Pilar. O alcalde de O Saviñao, Carlos Armesto, é outros dos convidados ao programa de hoxe e repasamos con él a actualidade do citado concello. Entre outros asuntos, repasamos lexislación relacionadas con pasos e servidumes, co avogado Héctor Silva.