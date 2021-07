Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola, con técnico Alfonso Losada e co xerente de ViniGalicia, Juan Luis Méndez, falamos de exportacións. Coa voceira do PP de Monforte, Kati Varela, repasamos iniciativas que preparan para o próximo pleno. Entrevistamos ao novo responsable local do BNG de Monforte Manuel Luaces e entre outros asuntos, conversamos tamén coa divulgadora Mar López Sotelo, que vén de presentar en Santiago un libro sobre os esgrafiados da Ribeira Sacra.