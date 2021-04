MÁS DE UNO MONFORTE 12/04/2021

Hoxe está de visita por Monforte o Presidente de Paradores, Óscar López. Entre outros asuntos aborda co alcalde futuras obras para recuperar a Muralla de San Vicente. Falamos con él na recta final do programa. Antes conversamos coa nova directora do Hospital Comarcal de Monforte, Inmaculada Ramos, que entre outros asuntos ten por diante o reto das obras de mellora deste centro que comezan ampliando o Hospital de Día e o servizo de Farmacia. E abrimos programa conversado co alcalde de Sober, aproveitan a xornada de feira para desenvolver campaña informativa sobre a importancia da reciclaxe e falamos tamén con él da campaña que teñen en marcha de promoción dos miradoiros. E o PP de Monforte súmase ás voces que denuncian as declaracións do presidente da Deputación de Lugo en referencia á presidenta provincial destes partido que califican de machistas e polas que piden que dimita. Escoitamos as cuestionadas declaracións de Tomé Roca, e as que ao respecto deste asunto fai hoxe a voceira popular monfortina, Kati Varela.