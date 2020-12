MÁS DE UNO MONFORTE 11/12/2020

LEER MÁS Audios

Arde unha casa en Pantón mentres a propietaria estaba no médico. Un suceso que repasamos con José Luis Álvarez, alcalde do citado concello. Con María Moure falamos do libro que vén de publicar sobre as plantas medicinais da Serra do Courel. Co xerente do GDR Ribeira Sacra - Courel, Martin Alemparte, falamos da continuidade deste Grupo e do Día Internacional das Montañas que celebran no Xeoparque. Este sábado abre o ciclo de cine de A Pobra do Brollón o documental "Doroté na Vila", e falamos co director deste filme Alejandro Gándara. E Alejandro Paadín repasa presenza dos viños da D.O Ribeira Sacra, na Guía que hoxe presentan en Monforte.