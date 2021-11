MÁS DE UNO MONFORTE 11/11/2021

Día das librarías que aproveita o escritor monfortino Manuel Veiga, para presentar o seu último libro. Abrimos programa conversando co escritor. Facemos balance tamén da acollida que está tendo a Libraría da Proencia, conversando coa promotora, Paula Vázquez Verao. Entra en vigor a modificación feita no imposto de plusvalía e delo falamos co avogado Héctor Silva. A deputada popular Raquel Arias, repasa iniciativa que presentan no Parlamento Galego sobre a N- 120. Seguen as mobilización no sector leiteiro que reclama prezos xustos. Unha situación que repasamos con Mariano López Nieves, delegado de UUAA para esta zona sur de Lugo. E campión galego o Colexio dos Escolapios nun concurso de ciberseguridade dos que falamos co profesor Javier Saco.