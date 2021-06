MÁS DE UNO MONFORTE 11/06/2021

Presentado o Anuario da Asociación Camiño de Inverno. Falamos do mesmo con Aida Menéndez, presidenta da Asociación promotora. Alberto Gallardo é profesional do sector do espectáculo e con él repasamos a situación do sector. A pandemia impide un ano máis celebrar as Festas de San Antonio. Lembrámolas con Mon López. A partir desta fin de semana estréanse visitas guiadas polo Concello de O Incio e delas falamos coa guía Beatriz Pérez. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, coñecemos tamén como vai ser o viveiro de empresas que se vai poñer en marcha en Bóveda, conversando con José Manuel Arias, alcalde do citado concello.