MÁS DE UNO MONFORTE 10/02/2021

Baixa o número de casos activos por Covid nesta zona sur de Lugo pero crecen ata situarse en 21 o número de ingresos. Unha cifra á que nunca se chegou ata o de agora. Repasamos datos nun programa que abrimos conversando con Cheché Real, presidente da Apehl co que buscamos a última hora sobre a situación do sector. María Pérez, directora do CEIP A Gándara, cóntanos que están a facer para manter viva nas aulas a tradición do entroido que este ano non se pode celebrar nas rúas. Con Carlos Ruíz, xefe da oficina de planificación da CHMS, resapasamos a situación hidrolóxica da zona a conta das persistentes choivas que nos acompañan este inverno. Entre outros asuntos, falamos tamén con Paula Carrera da Asociación "A Volta Grande do Courel" que rexeitan a instalación dun parque eólico que unha empresa Noruega quere montar na Serra do Courel.