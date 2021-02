MÁS DE UNO MONFORTE 08/02/2021

Reclamando máis apoios e servizos no rural veñen de crear unha Plataforma catro Anpas que teñen en común ser de zonas de montaña como a do Courel. Falamos coa presidenta desta Asociación Pilar Veiga. O Sergas empeza hoxe novos cribados entre outros lugares, no concello de O Saviñao. Falamos co alcalde, Carlos Armesto. Conversamos tamén con Rebeca López, da Asociación de Veciños de Tuiriz, recadaron 600 quilos de alimentos, roupa e produtos de hixiene que entregaron aos servizos sociais do concello de Pantón para que o repartan entre familias necesitadas. E detidos os autores de varios roubos cometidos en Monforte nas últimas semanas en comercios, gasolineras e en dous quioscos de venda de lotería.