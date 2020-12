MÁS DE UNO MONFORTE 07/12/2020

LEER MÁS Audios

Valoración positiva a que se fai no concello de Sober da Mostra celebrada esta fin de semana. Falamos co alcalde Luis Fernández Guitián e repasamos premios co técnico Alfonso Losada. Falamos das modificación de horario no transporte escolar de A Gándara que non convence a todos os pais. Repasamos últimos datos do Campionato Mundial de Taekwondo. Entre outros asuntos, estreamos concurso para repartir bonos para gastar en establecementos monfortinos.