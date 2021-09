MÁS DE UNO MONFORTE 07/09/2021

Segue activo o incendio de Ribas de Sil que afecta tamén aos concellos de Quiroga e A Pobra do Brollón. Buscamos a última hora conversando cos alcaldes de dous destes concellos Miguel Sotuela de Ribas de Sil e Xosé Lois Maceda de A Pobra. Conversamos tamén con Luis Barreiro, veciño de Rairos, localidade que viviu onte unha tarde moi compricada co lume entre as casas. Tamén atendemos ao gromo de Covid que hai na residencia Domus Vi do Morin, da situación falamos con Constantino Piñeiro, técnico da Consellería de Política Social. E con Carlos Rodríguez, técnico de Cultura do concello de Monforte, falamos dun xogo interactivo que ao longo deste mes hai en marcha en Monforte para celebrar a Xornada Europea da Cultura Xudía.