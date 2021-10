MÁS DE UNO MONFORTE 05/10/2021

A D.O Ribeira Sacra entra na recta final da vendima rondando xa a día de hoxe os 5,5 millóns de quilos de uva recolleitos. Falamos con Beatriz Soto, directora técnica do CRDORS. Buscando desestacionalizar o turismo preparan actividades na Ruta do Viño e tamén no Consorcio Turístico. Repasámolas con Marta Villén e con Alexandra Seara, coordinadora da Ruta do Viño e xerente do Consorcio respectivamente. A Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, supervisou obras no concello de Pantón que repasamos co alcalde, José Luis Álvarez e entre outros asuntos, conversamos tamén con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO que analiza os datos do paro que sembro deixa nesta zona sur da provincia.