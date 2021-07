MÁS DE UNO MONFORTE 05/01/2021

LEER MÁS Audios

Repasamos a actualidade máis próxima incluida a completa axenda que teñen hoxe por estas terras do sur da provincia os Reis Magos. Co presidente do CRDORS José Manuel Rodríguez, facemos balance de 2020. Entre outros asuntos conversamos tamén con Carme Varela, secretaria da Asociación O Sorriso de Daniel. Pechan a campaña de concienciación sobre a pandemia que desenvolveron este Nadal coa simboloxía románica da Ribeira Sacra.