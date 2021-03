MÁS DE UNO MONFORTE 03/03/2021

Monforte e Sober baixan de nivel a partir do venres. A Pobra do Brollón seguirá no nivel alto de restricións pola incidencia da Covid. O alcalde Xosé Lois Maceda chama á tranquilidade porque son 10 casos localizados en 2 familia. O Sergas anuncia cribado entre 300 veiciños do citado concello. Buscamos a última hora conversando co rexedor local, escoitamos tamén ao xerente da Área Sanitaria, Ramón Ares. Coa profesora Rosa Gamallo, falamos do encontro entre alumnado e empresarios da rama tecnolóxica que teñen preparado para esta tarde. E adicamos hoxe o espazo "Facendo Empresa" a Librería Pelayo, con máis de 50 anos de historia e novos proxectos en marcha que repasamos coa actual responsable, Rocío Rodríguez.